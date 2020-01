 ASCOLI-FROSINONE 0-1, IL TABELLINO

ASCOLI (4-3-2-1): Leali; Andreoni, Brosco, Gravillon, Padoin (43’ st Matos); Piccinocchi (18’ st Petrucci), Troiano, Cavion; Brlek (25’ st Beretta), Morosini; Scamacca.

A disposizione: Lanni, Valentini, Ferigra, Scorza, Maurizii, De Alcantara, Costa Pinto, Di Francesco, Covic.

Allenatore: Zanetti.

FROSINONE (3-5-1-1): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello (37’ st Gori), Tabanelli, Beghetton (6’ st D’Elia); Citro (41’ st Haas), Novakovich.

A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Zampano, Matarese, Tribuzzi, Vitale, Szyminski, Krajnc.

Allenatore: Nesta.

Arbitro: sig. Manuel Volpi di Arezzo; assistenti sigg. Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo (Milano) e Andrea Zingarelli di Siena. Quarto Uomo: sig. Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.

Marcatore: 9’ st Citro.

Note: spettatori: 5.709; abbonati 4.197 per un incasso di euro 33.181,80; paganti 1.512 per un incasso di euro 13.014,00 (62 tifosi provenienti da Frosinone); incasso totale di euro 46.195,80; angoli: 5-2 per l’Ascoli; ammoniti: 20’ pt Troiano, 28’ pt Rohden, 23’ st Cavion, 33’ st Brosco, al 41’ st Bardi; recuperi: 1’ pt; 5’ st; prima della gara 1’ di raccoglimento per la scomparsa di Pietro Anastasi, ex giocatore dell’Ascoli.

ASCOLI – Al ‘Del Duca’ decide Citro al suo primo gol stagionale, il Frosinone sbanca Ascoli per la quarta volta di fila in altrettante stagioni e sale al quinto posto in classifica. La zampata vincente arriva al 9’ della ripresa di una partita che il Frosinone avrebbe potuto chiudere con un finale molto più ampio.