 ASSEMBLEA DI LEGA, LE PAROLE DEL DIRETTORE GUALTIERI

Si è svolta quest’oggi l’Assemblea di Lega Serie B in videoconferenza. Tutti i club presenti.

Molti gli argomenti trattati dai vari rappresentanti delle società e dal presidente Mauro Balata. In apertura si è parlato del rapporto fra Leghe, dall’istituzione della media company della Lega Serie A fino all’accordo di separazione del 2009 dove è stata ribadita ancora una volta la necessità della tutela degli interessi per i club di B.

Si è parlato, inoltre, dell’attuale situazione Sars-Covid-2, dell’introduzione della Var oltre che del campionato Primavera 2.

Presente per il Frosinone Calcio il direttore marketing-comunicazione e rapporti istituzionali dott. Salvatore Gualtieri

Direttore come è andata l’assemblea di oggi, partiamo dal capitolo tamponi? Dei vari rinvii delle partite? Del caso Salernitana-Reggiana?

L’assemblea è andata molto bene. Stiamo aspettando il via libera per i tamponi rapidi che favorirebbe tutto il processo di gestione del campionato e di sicurezza della salute dei calciatori.

La lega si sta muovendo in maniera efficace verso le Istituzioni, questo renderebbe il protocollo molto più semplice e snello.

Per quanto riguarda la situazione Reggiana (nella fattispecie della partita non disputatasi con la Salernitana), il Frosinone ha chiesto in assemblea un vero è proprio Gentlemen’s agreement. Un classico accordo tra gentiluomini e tra le 20 società per far sì che in caso di situazioni simili si possa rinviare più di una partita e non solo la prima in calendario. Inoltre il Frosinone si è reso da subito disponibile al rinvio della partita nel caso si dovesse presentare una situazione analoga a quella della Reggiana.

L’assemblea ha recepito ma ora bisogna valutare e capire se la normativa in essere lo consente.

In riferimento alla sospensione del campionato Primavera 2 cosa dice?

“Il Frosinone già tempo fa aveva chiesto la sospensione di tutti i campionati giovanili aspettando, per la ripresa, tempi migliori (vedi mese di febbraio).

Il concetto, forse, prima non era stato recepito ma in seguito la decisione di sospenderli è stata quella giusta. Adesso corretto fermare anche la Primavera 2.”

Capitolo Var?

“La Var sarà presente già nel girone di ritorno. Questo è quello che ha approvato l’assemblea oggi.”

Una battuta sugli spettatori allo stadio e sui famosi mille ingressi?

“Qui permettetemi di dire che siamo stati lungimiranti, gli unici a non far entrare i tifosi allo stadio. Alla fine abbiamo avuto ragione. Era ed è, purtroppo, la soluzione migliore, sempre a tutela della salute di tutti e nella fattispecie dei nostri tifosi.”

Infine come vede il futuro della Lega di B?

“Il presidente Balata sta svolgendo un ottimo lavoro. Sta dimostrando capacità di gestione e capacità di relazione con le Istituzioni e sta facendo crescere l’immagine della serie B. Dobbiamo continuare così perché nonostante il momento di difficoltà che stiamo vivendo la strada è quella giusta.”.

Ufficio stampa