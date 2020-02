 BENITO STIRPE SCHOOL CUP, IL VOLTA E IL SEVERI VOLANO IN FINALE

Penultimo atto della ‘Benito Stirpe School Cup’, alla ‘Città dello Sport’ stavolta non c’è la girandola di gol che ha caratterizzato le giornate precedenti, ci si studia e si prova con intelligenza a strappare la vittoria. E’ così che il Volta di misura batte il Filetico, campione in carica e vola per la prima in finale. Nel match delle 11.00 invece regna l’equilibrio, dopo 60′ nessun gol e decisivi i calci di rigore, stavolta fatali al Morosini. Domani ancora doppio match a Ferentino, Filetico e Morosini si giocheranno il 3o e 40 posto, occhi puntati alle 11.00 sulla finale tra Volta e Severi.

Quarti di Finale

17 febbraio

IIS VOLTA – IIS BRACAGLIA 7-1

Giobbe (V), Maini (V), Schiavi (V), Onorati (V), Giobbe (V), Lampazzi (V), Genovesi (V), Recchia (B)

IIS TURRIZIANI – IIS FILETICO 2-2 (4-5 dcr)

Perrella (T), Bianchi (F), Genova (T), Ferri (F)

18 febbraio

IIS BRUNELLESCHI – IIS SEVERI 1-1 (3-4 dcr)

Angelozzi (S), Avdiaj (B)

IIS MOROSINI – IIS ANGELONI 2-0

Zeqollari (M), Carboni (M)

Semifinali (Mercoledì 19 febbraio)

IIS VOLTA – IIS FILETICO 1-0

Onorati (V)

IIS SEVERI – IIS MOROSINI 0-0 (4-2 dcr)

Finale 3o/4o posto (Giovedì 20 febbraio)

IIS FILETICO – IIS MOROSINI

Finale (Giovedì 20 febbraio)

IIS VOLTA – IIS SEVERI