 BIGLIETTERIA COSENZA – FROSINONE

Si comunica che sono disponibili i tagliandi relativi alla gara Cosenza -Frosinone, valida per la 25^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma venerdì 21 febbraio alle ore 21.00 presso lo stadio ‘San Vito – Gigi Marulla’ di Cosenza.

I tifosi giallazzurri potranno acquistare il tagliando per il Settore Ospiti al costo di € 13,00 incluso eventuale diritto di prelazione presso tutti i punti vendita autorizzati VivaTicket e online su www.vivaticket.it entro le ore 19.00 di giovedì 20 febbraio. Per la gara in oggetto non è necessario essere in possesso di Fidelity Card per l’acquisto del tagliando.