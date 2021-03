 BRIGHENTI REALISTA: “CI SONO PROBLEMI E NON E’ FACILE TROVARLI”

FROSINONE – Tocca a capitan Brighenti spiegare il momento complicato del Frosinone. Ed anche per uno attento a misurare le parole come lui non esercizio facile.

E’ necessario rivolgersi ai tifosi e spiegare perché il Frosinone sta vivendo un momento così difficile della stagione?

“Quando non arrivano dei risultati vuol dire che ci sono dei problemi e non è facile trovarli e risolverli immediatamente. Dobbiamo lavorare in questo momento e parlare poco, lavorare perché abbiamo bisogno di ritrovare la vittoria”.

Oggi probabilmente finiscono i sogni di promozione. C’è il rischio che la squadra possa mollare e rimanere invischiata nei playout?

“Secondo me c’è poco da mollare, penso sia chiaro che dobbiamo fare ancora dei punti importanti per metterci al sicuro. Poi dove si potrà arrivare lo potremmo vedere tra qualche partita perché ancora dobbiamo fare delle vittorie per metterci al sicuro. Ai playoff ci penseremo”

Che cos’è che quest’anno non vi porta a fare qualche risultato positivo consecutivamente? Cosa vi manca?

“Questo vorremmo saperlo anche noi. Non è semplice trovare una risposta a queste domande. Non possiamo fare altro che lavorare e fare di più, quello che abbiamo fatto finora non basta”.

La pausa arriva nel momento giusto per te?

“Probabilmente sì, poi sappiamo che ci aspetta un rush finale importante”.