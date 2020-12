 CARRARO: “MAIELLO AL MIO FIANCO, UN GRANDE VALORE”

FROSINONE – Marco Carraro è stato ottimo protagonista in questa sfida così particolare anche sotto il profilo tattico. Nesta gli aveva consegnato il compito di schermare Djuric nella fase di non possesso e lui ha azzerato la pericolosità dell’attaccante granata, oltre ad infiocchettare la gara con una prova eccellente sotto il profilo della qualità e della quantità.

Quanto vale questo punto, e come ti stai trovando a Frosinone in una realtà così importante per la serie B?

“Siamo contenti di aver allungato la striscia positiva. E’ stata una partita giocata contro un avversario molto ostico e ben preparato tatticamente e c’è un po’ di rammarico anche per le occasioni che abbiamo avuto per riuscire a sbloccarla ma in definitiva rimane un buon punto”.

Altra bella partita quella disputata da lei oggi. Come si è trovato ad avere Maiello al suo fianco?

“Benissimo, lui è un giocatore molto forte e di grande esperienza ed è bello avere al fianco un elemento così di spessore che ti aiuta e ti permette con la sua presenza di esprimerti al meglio”.

Cosa avete sofferto di più oggi dell’organizzazione difensiva della Salernitana?

“Loro rimanevano chiusi e compatti dietro anche se abbiamo creato più di una occasione, direi che dobbiamo guardare al bicchiere mezzo pieno dopo questa partita”.

Dopo un avvio di stagione dove hai visto poco il campo, ora stai trovando finalmente continuità. Come stai fisicamente?

“Sto bene, mi sono allenato bene. Ho aspetto la mia occasione e spero di continuare ad aiutare la squadra”.