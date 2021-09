 CICERELLI: “GRUPPO UNITO, FAME DI RISULTATI: FROSINONE E’ UNA GARANZIA”

FROSINONE – Emanuele Pio Cicerelli, ovvero qualità, corsa e fantasia al servizio della causa giallazzurra. Arrivato durante gli ultimi vagiti della sessione estiva del mercato, si è subito integrato nel gruppo e soprattutto si ha sposato appieno il ‘credo’ di Fabio Grosso, al pari dei suoi compagni.

Cicerelli, cosa ti ha spinto a scegliere il Frosinone?

“Frosinone è una realtà importante da tempo ormai, non è stato difficile scegliere questa destinazione soprattutto per la serietà della Società e del Direttore. Ho appena ho saputo della possibilità di venire qui ho accettato con molto entusiasmo”.

Come ti stai trovando in città e con i nuovi compagni?

“Devo dire che ho trovato un gruppo molto affiatato, bravi ragazzi e molto uniti. Tutti remano nella stessa direzione e poi ho visto un gruppo che ha fame di risultati. E’ una cosa molto importante in un campionato così difficile. In città mi sto trovando bene, ho trovato casa e mi sto ambientando abbastanza rapidamente”.

Cosa è mancato oggi per ottenere i tre punti?

“Oggi è mancato l’ultimo passaggio. Abbiamo fatto abbastanza bene, è mancato solo il gol ma partite così tirare bisogna saperle gestire. Si possono vincere ma anche perdere. E’ mancato il gol ma la nostra è stata una bella prova”.

Il suo impatto con il match e con il Frosinone è stato positivo. Come giudica la sua prova?

“Devo dire che chi ha giocato prima di me è stato bravo a tirare il collo agli avversari, magari erano abbastanza stanchi e quando sono entrato ho trovato una squadra concentrata che lottava su ogni pallone e quindi è stato più facile per me inserirmi nella partita”.

Ora un’altra sfida difficile, a Como.

“Dobbiamo resettare subito, pensare a quest’altra battaglia. Come saranno tutte in serie B. Co faremo trovare pronti”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio