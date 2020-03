 COMUNICATO UFFICIALE

Il Frosinone Calcio comunica che in seguito alle disposizioni fornite dalla Lega B che impongono la disputa di alcune gare in assenza di pubblico, le stesse verranno rimborsate agli abbonati.

Verrà utilizzata la seguente procedura per il rimborso di ciascuna quota partita.

La società calcolerà il rateo di ogni singola partita in relazione all’abbonamento sottoscritto per il campionato in corso.

Al termine della stagione verrà emesso un voucher pari alla somma degli importi delle singole gare giocate a porte chiuse.

Tale voucher potrà essere utilizzato come sconto sull’acquisto dell’abbonamento o dei ticket per la stagione 2020/2021 oppure sul merchandising ufficiale del Frosinone Calcio presso il Frosinone Store di Viale Olimpia.