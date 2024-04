 FROSINONE-SALERNITANA 3-0, IL TABELLINO

FROSINONE (3-4-1-2): Turati (1’ st Cerofolini); Lirola (26’ st Bonifazi), Romagnoli, Okoli (31’ st Monterisi); Zortea, Mazzitelli (41’ st Gelli), Barrenechea, Valeri; Brescianini; Soulé, Cheddira (31’ st Cuni).

A disposizione: Frattali, Marchizza, Baez, Garritano, Ibrahimovic, Reinier, Ghedjemis, Kaio Jorge, Kvernadze, Seck.

Allenatore: Di Francesco.

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Pierozzi (1’ st Pasalidis), Fazio, Pirola, Bradaric; Sambia (21’ st Sfait), Basic, Coulibaly, Vignato (30’ st Gomis); Tchaouna; Ikwuemesi.

A disposizione: Fiorillo, Salvati, Martegani, Simy, Weissmann, Pellegrino, Zanoli, Manolas, Legowski.

Allenatore: Colantuono.

Arbitro: signor Francesco Fourneau di Roma 1; assistenti Alessio Tolfo di Pordenone e Domenico Fontemurato di Roma2. Quarto Uomo Manuel Volpi di Arezzo; Var Francesco Meraviglia di Pistoia, Avar Daniele Chiffi di Padova.

Marcatore: 10’ pt Soule (r), 25’ pt Brescianini (F), 40’ st Zortea (F).

Note: spettatori totali: 13.728; abbonati: 10.684; biglietti: 3.042 (di cui 2 ospiti); Totale incasso compreso rateo abbonamenti: euro 281.661,57; angoli: 7-3 per il Frosinone; ammoniti: 9’ pt Sambia (S), 36’ pt Pierozzi (S), 40’ pt Zortea (F), 5’ st Mazzitelli (F); recuperi: 2’ pt; 3’ st

FROSINONE – La vittoria più attesa nel momento più delicato della stagione. La vittoria che mancava da 12 giornate, dal 3-1 al Cagliari il 21 gennaio scorso. La vittoria dell’allungo a +3 sul terz’ultimo posto a -4 giornate dalla fine. La prima vittoria per 3-0 nella storia del Frosinone in serie A. Con l’uno-due tra il 10’ e il 25’ – rigore di Soulé e il diagonale di Brescianini – e il 3-0 fissato da Zortea a 5’ da 90’, la squadra di Di Francesco scaccia gli incubi e fa festa. Primo tempo tutto di marca giallazzurra, nella ripresa la Salernitana molla gli ormeggi e sfiora a ripetizione il gol ma i giallazzurri sanno soffrire prima di piazzare il colpo della sicurezza. A livello di curiosità generali: Soulé è il giocatore più giovane ad aver segnato almeno 2 gol su rigore nei maggiori 5 campionati europei; Zortea dall’arrivo a gennaio è l’unico difensore ad aver fornito 5 assist e 1 gol in serie A, mentre solo Grimaldo del Leverkusen ha fatto meglio in Europa (8); infine Brescianini – al suo primo gol in casa – ha eguagliato il record di 4 reti e 1 assist che è stato anche di Mazzitelli, Harroui e Sammarco nel Frosinone di serie A.