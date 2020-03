 COMUNICATO UFFICIALE

In relazione all’articolo apparso in data odierna sulle pagine locali de ‘Il Messaggero’ (“Monitorati Baby Canarini”), a firma del giornalista Maurizio Di Rienzo, il Frosinone Calcio intende rettificare e smentire quanto riportato nello stesso.

Infatti, contrariamente a quanto indicato nell’articolo, la Società aveva fornito le informazioni necessarie e richieste sia mediante il proprio ufficio stampa che tramite il coordinatore del settore giovanile. Sua Eccellenza l’Abate, a cui va l’augurio di pronta guarigione da parte della famiglia giallazzurra, non è, come sempre, mai entrato in contatto diretto con i ragazzi, il cui convitto è gestito da laici e la cui palazzina è distaccata completamente dal resto delle strutture dell’Abbazia.

Questo, oltre al fatto che gli stessi sono tornati nei rispettivi domicili già da tempo.

Al contrario di quanto erroneamente riportato nell’articolo sui giovani atleti giallazzurri non è stata avviata alcuna indagine.

Ribadiamo con forza che, in momenti particolarmente difficili come quelli che stiamo vivendo, è opportuno evitare qualsiasi tipo di allarmismo non suffragato da fatti realmente accaduti che possano aumentare il senso di ansia e paura di intere famiglie.

Cogliamo l’occasione per confermare che l’unica forma di rapporto con i calciatori della prima squadra sino alla data del 23 marzo, sarà in virtù del proseguo del percorso fisioterapico di alcuni.

Non sono previsti né allenamenti individuali né tantomeno collettivi gestiti direttamente dal Frosinone Calcio.