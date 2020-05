 COMUNICATO UFFICIALE

Il Frosinone Calcio, in merito alle diverse segnalazioni pervenute, comunica che le mascherine chirurgiche poste in vendita con stemma, marchio ed altri segni distintivi di proprietà o riferibili alla Società non sono in alcun modo riconducibili al Frosinone Calcio trattandosi tra le altre cose di prodotti non autorizzati, non certificati e potenzialmente non sicuri per la salute.

Qualora nel prossimo futuro si ritenesse opportuno anche per finalità non lucrative concedere il marchio a rivenditori affidabili e/o realizzare prodotti ufficiali, la Società provvederà a darne comunicazione riservandosi di agire a tutela dei propri diritti e della buona fede dei propri tifosi e simpatizzanti.