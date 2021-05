 COMUNICATO UFFICIALE

Il Frosinone Calcio, nella persona del Presidente, dottor Maurizio Stirpe – alla luce di una chirurgica, strumentale e pressoché periodica campagna mediatica da parte di taluna stampa locale – tiene a prendere le distanze da affermazioni che si evidenziano, nel caso di specie, in un articolo odierno, all’interno del quale emergono strategie societarie totalmente pretestuose, denigratorie e false.

Questa spinta costante a voler far emergere solo elementi negativi in ogni azione della Società, purtroppo si perpetua, su taluna stampa locale, da diversi mesi ed a questo punto obbliga il Frosinone Calcio a salvaguardare un operato da sempre rivolto alla massima attenzione ed equilibrio.

Il Club giallazzurro, ribadendo la necessità che il diritto di cronaca debba viaggiare sempre in sintonia con un corretto diritto di critica, vuole sottolineare ancora una volta quanto già scritto in un precedente Comunicato pubblicato sui propri canali lo scorso 13 maggio: il Frosinone renderà noti – ai tifosi ed ai ‘media’ – tutti i passaggi operativi della Società in successive comunicazioni ufficiali.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio