 COPPA ITALIA PRIMAVERA, ESORDIO INTERNO DEL FROSINONE CON LA SALERNITANA

Sono stati ufficializzati nel pomeriggio di oggi gli accoppiamenti della Coppa Italia Primavera. Il Frosinone del confermato mister Luigi Marsella – che ha ripreso proprio nel pomeriggio la preparazione dopo il lungo stop per il Covid – esordirà in gara unica tra le mura amiche il prossimo 23 settembre contro la Salernitana allenata dall’ex attaccante della Lazio, Rizzolo. La vincente giocherà poi – ancora in casa il 30 settembre per il secondo turno ed ancora in gara unica – contro la formazione che vincerà la sfida tra Spal e Sassuolo. In caso di ulteriore superamento del turno, ci sarà la trasferta in casa dell’Empoli il 16 dicembre per gli ottavi di finale. Nelle prossime ore verrà deciso l’orario della gara.