 E’ SCOMPARSA SERAFINA GUERRIERI, MAMMA DELL’EX PRESIDENTE MASSIMO CONTI: IL CORDOGLIO DEL FROSINONE CALCIO

Il presidente dottor Maurizio Stirpe e tutto il Frosinone Calcio partecipano al dolore delle famiglie Guerrieri e Conti per la scomparsa della signora Serafina, madre dell’ex presidente del club giallazzurro Massimo Conti venuto a mancare esattamente 5 anni fa. La signora Serafina è scomparsa questa mattina nella propria abitazione di Via Pratillo. Grande appassionata di calcio e tifosissima giallazzurra, fu la vera anima di quella Società che sancì la rinascita del Frosinone ai primi anni Novanta. Sempre presente sulle tribune del Comunale, al fianco del figlio e delle figlie. Una donna tutta d’un pezzo, che ha continuato a lavorare nell’attività di famiglia fino a poco tempo fa. Ci ha lasciato a 99 anni, vissuti con il carattere, l’amore e l’attenzione delle donne forti di una volta nonostante il dolore per la perdita di un figlio. La Messa Esequiale verrà officiata lunedi 18 maggio alle ore 15.30 presso la chiesa di San Giovanni Paolo II, in località Quattro Strade di Patrica. Alle famiglie Guerrieri e Conti le più sentite condoglianze da parte di tutto il Frosinone Calcio.