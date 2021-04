 ECCELLENZA FEMMINILE, LAZIO C5 GLOBAL-FROSINONE 0-10

LAZIO C5 GLOBAL (3-5-2): Corsi; D’Ambrosio, Coratella (Rasa), Di Marco; Parente, Neroni, Cardilli, Bastianoni (Attanasio), Testoni; Mancuso (Catapano), Parasassi (Fusco).

A disposizione: Pelone, Pantano.

Allenatore: Anzini.

FROSINONE (4-4-2): Antonelli; Gonnella, Graziani Palmieri (13′ st Palmigiani), Cacchioni, Ferrante Carrante (9′ st Annarelli); Rutigliano (9′ st Carli), Iafrate, Santopietro (15′ st Scagnetti), Fiorini (25′ st Alò); Arroquia, Di Duca.

A disposizione: Schiavi, Carcini, Padrone, Caldaro.

Allenatore: Tanzi.

Arbitro: sig. Elia di Ostia.

Marcatore: 3’ e 27’ pt Di Duca, 14’ pt rig. Cacchioni, 22’ pt Fiorini, 32’ pt e 17’ st Iafrate, 35’ pt rig. Santopietro, 43’ pt Gonnella, 37’ st e 43’ st Arroquia.

Note: partita a porte chiuse; ammoniti: 13’ pt Coratella, 27’ pt Di Duca; recuperi: 1’ pt e 1’ st.

Roma – Goleada del Frosinone che, allo stadio “Vittorio e Paolo Testa” di Roma, batte 10-0 la Lazio C5 Global conquistando il secondo successo esterno della stagione. Partita in discesa per le ragazze di mister Daniela Tanzi che sbloccano il match dopo appena 3’ con Di Duca. La prima frazione si chiude sullo 0-7. Nella ripresa le giallazzurre chiudono i conti con Iafrate al 62’ e con la doppietta di Arroquia nei minuti finali.

Grazie al successo di oggi le ragazze si portano a quota 7 punti in classifica, domenica prossima è in programma la sfida interna contro la Vis Sora 07 valida per il quarto turno di campionato.