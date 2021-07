 FROSINONE-ALATRI 11-0, IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3 I TEMPO): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Brighenti; Rohden, Boloca, Haoudi; Matarese, Satariano, Tribuzzi.

A disposizione:

FROSINONE (4-3-3 II TEMPO): Ravaglia (23’ st Palmisani); Bevilacqua, Koblar, Gatti (23’ st Giordani), Zampano (23’ st Jirillo); Haoudi (23’ st Pahic), Maiello, Vitale; Tribuzzi (23’ st Cangianiello), Iemmello, Ciano.

Allenatore: Grosso.

ALATRI (I TEMPO 4-4-2) Stellati; Pietrobono, Kanku, Bianchi, Alessandri; Massimiani, Restante, Castellano, Potenziani; Coppola, Fontana.

A disposizione: Ambrosi, Barletta, Ceccaroni, Gabrieli, Livebi, Mazzone, Recchia, Janogo, Steri.

Allenatore: Fontana.

Arbitro: sig. Adrian Lupinski di Albano Laziale (Roma); assistente1 sig. Marco Giudice di Frosinone, assistente2 sig. Davide Fabrizi di Frosinone.

Note: spettatori: 200 circa; angoli: 16-1 per il Frosinone; ammoniti:

Marcatori: 3’ pt Zampano, 9’ pt Boloca, 16’ pt Tribuzzi; 31’ pt Matarese, 2’, 18’ e 35’ st Vitale, 16’, 17’ e 41’ st Ciano, 27’ st Iemmello.

FIUGGI (FR) – Termina in goleada la sfida tra Frosinone e Alatri, 11-0 per la squadra di Grosso che fa ruotare tutti e 22 i giocatori a disposizione. Vitale e Ciano si scambiano assist e firmano una tripletta a testa.

Frosinone-Alatri è stata sfida di cartello fino ai primi Anni Settanta, nell’allora campionato di serie D. A Fiuggi, 50 anni dopo, torna il derby in veste amichevole, con i giallazzurri di Grosso al secondo test ufficiale e con i verderosa che mordono il freno per tornare in campo dopo un anno di stop dovuto alla pandemia.

Frosinone in campo con il marchio di fabbrica della stagione 2021-’22, vale a dire il 4-3-3. Davanti al portiere Ravaglia confermata la difesa che ha giocato la prima frazione di gioco contro il Trevi nel Lazio, quindi da destra a sinistra Zampano, Gatti, Szyminski e Brighenti. In mezzo al campo Boloca al posto di Maiello, Rohden e Haoudi sono gli intermedi. In attacco il terminale centrale è il maltese Satariano, Matarese e Tribuzzi sono gli esterni offensivi.