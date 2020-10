 FROSINONE – ASCOLI, I CONVOCATI

Il Frosinone Calcio comunica che, in considerazione della positività al Sars-Cov-2 di un membro dello Staff, l’incontro casalingo con l’Ascoli in programma, come da calendario sabato 17 ottobre p.v. alle ore 14, valido per la 3.a giornata di campionato BKT, è stato posticipato alle ore 19.00 per permettere di conoscere l’esito dei test/accertamenti ai quali verrà sottoposta la squadra.

Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Nesta. Assente Beghetto che si è fermato nella rifinitura di oggi per un lieve fastidio muscolare.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri:

Bardi, Iacobucci, Marcianó

Difensori:

Ariaudo, Capuano, Brighenti, D’Elia, Salvi, Szyminsky, Zampano, Curado

Centrocampisti:

Maiello, Tribuzzi, Kastanos, Rodhen, Tabanelli, Vitale, Carraro

Attaccanti:

Ardemagni, Ciano, Dionisi, Novakovich, Parzyszek