 FROSINONE CALCIO, BPF E ADA ADVISOR PRESENTANO RESILIENZA D’ARTISTA

La pandemia ci ha costretto ad un distanziamento sociale che sembra essere diventato la normalità negli ultimi mesi, sebbene ci sia una profonda sofferenza derivante da questa solitudine ci sono alcuni settori in cui questo vuoto sembra ancora più profondo. Uno di questi luoghi, in cui il silenzio diventa assordante, è sicuramente lo stadio. Per spezzare questo silenzio il Frosinone Calcio e la Banca Popolare del Frusinate , in collaborazione con adadvisor.it (piattaforma per investimenti in arte moderna e contemporanea) hanno scelto di invitare 4 artisti del territorio per ridare allo stadio il ruolo di aggregatore che da sempre riveste. Lunedì 18 gennaio 2021 gli artisti trasformeranno gli Sky box dello stadio nei loro studi d’artista. Sentiamo l’urgenza di riempire questo vuoto, questo silenzio e crediamo che l’unico modo possibile per farlo sia attraverso la creatività.

Le opere prodotte dagli artisti, Riccardo Lancia, Viola Pantano, Ugo Art, Marta Latini, durante la loro permanenza nelle residenze del Benito Stirpe rimarranno di proprietà della Banca Popolare del Frusinate, main sponsor del progetto, una tra le opere realizzate verrà venduta all’asta per finanziare la ricerca portata avanti dalla Fondazione Heal.

Parteciperanno al progetto anche quattro diplomati dell’Accademia delle Belle arti di Frosinone grazie al supporto del presidente Ennio De Vellis e della direttrice Loredana Rea, che in co working in un quinto Sky box realizzeranno un’altra opera.

Gli artisti sono: Linda Arduini (biennio specialistico pittura), Erika Panetta (biennio specialistico Grafica d’arte), Giuliana Sangiovanni (Arte Pubblica, Arte sacra e contemporanea) e Chiara Trulli (biennio specialistico Arte pubblica), supportate dalla prof.ssa Eleonora Pusceddu.