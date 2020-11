 FROSINONE-CREMONESE 1-0, IL TABELLINO

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano (39’ pt Curado); Zampano, Maiello, Kastanos, Beghetto (23’ st D’Elia); Rohden (23’ st Tabanelli); Ciano (37’ st Dionisi), Novakovich (23’ st Parzyszek).

A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Salvi, Ardemagni, Carraro, Tribuzzi, Vitale.

Allenatore: Nesta.

CREMONESE (4-3-2-1): Alfonso; Crescenzi, Terranova, Ravanelli, Valeri (23’ st Zortea); Valzania (15’ pt Castagnetti), Gustafson, Deli (1’ st Bonaiuto); Pinato (37’ st Celar), Gaetano; Ceravolo (1’ st Ciofani).

A disposizione: Volpe, Zaccagno, Fiordaliso, Fornasier, Strizzolo, Castagnetti, Nardi, Bia.

Allenatore: Bisoli

Arbitro: Signor Davide Ghersini di Genova; assistenti Sigg. Manuel Robilotta di Sala Consilina (Sa) e Gaetano Massara di Reggio Calabria; Quarto Uomo Signor Ivan Robilotta di Sala Consilina (Sa).

Marcatore: 38’ pt Rohden.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 9-6 per la Cremonese; ammoniti: 47’ pt Zampano, 49’ pt Brighenti, 48’ st Ravanelli, 49’ st Gustafson; recuperi: 4’ pt; 5’ st

FROSINONE – Un Frosinone tutto carattere, sagacia tattica e cuore incassa la vittoria (1-0) sulla Cremonese e si proietta in vetta alla classifica, in coabitazione con Empoli e Chievo. Ottimo primo tempo della squadra di Nesta che va al riposo sul vantaggio firmato da un colpo di testa di Rohden al 38’, su assist da destra di Zampano. Meglio la Cremonese nei secondi 45’, sale in cattedra Bardi (che allunga l’imbattibilità a 518’) e nel finale traversa di Ciano.