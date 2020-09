 FROSINONE-EMPOLI 0-2, IL TABELLINO

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Szyminski, Ariaudo, Brighenti; Zampano (24’ st Novakovich), Rohden (24’ st Tribuzzi), Maiello, Kastanos, Beghetto; Ciano, Ardemagni (15’ st Dionisi).

A disposizione: Iacobucci, Marcianò, D’Elia, Tabanelli, Vitale, Krajnc.

Allenatore: Nesta.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic; Ricci (32’ st Damiani), Stulac, Bandinelli (45’ st Fantacci); Moreo (40’ st Piscopo); La Mantia (32’ st Bajrami), Mancuso.

A disposizione: Pratelli, Provedel, Antonelli, Merola, Fantacci, Zappella, Pirrello, Vitti, Parisi.

Allenatore: A. Dionisi.

Arbitro: signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo (To); assistenti sigg. Andrea Tardino di Milano e il signor Marco Scatragli di Arezzo; Quarto Uomo signor Gianluca Camplone di Pescara.

Marcatore: 5’ pt Moreo, 12’ st La Mantia.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 7-1 per il Frosinone; ammoniti: 21’ pt Nikolaou, 29’ pt Katanos; recuperi: 0’ pt; 3’ st; prima della gara 1’ di raccoglimento per la scomparsa tragica dell’arbitro Daniele De Santis e della sua compagna.

FROSINONE – Trentasette giorni dopo l’ultimo giro di pallone nella serata amara di La Spezia il Frosinone torna per una gara ufficiale di campionato e perde 2-0 con l’Empoli, bravo a capitalizzare due occasioni: al 5’ del primo tempo con Moreo e al 12’ della ripresa con La Mantia. In mezzo un Frosinone che, pur palesando momenti di difficoltà è riuscito a sprecare almeno sei palle gol, colpendo anche un legno con Kastanos. Un palo anche per l’Empoli, con Stulac nella ripresa.