 FROSINONE, LA NUOVA PRIMAVERA CHE AVANZA

FROSINONE – Ufficializzata la nuova rosa della formazione del Frosinone che prenderà parte al campionato Primavera. Il lavoro del neo direttore sportivo del settore giovanile Alessandro Frara e del tecnico Giorgio Gorgone in collaborazione con lo staff ha permesso di assemblare una rosa interessante e di sicura prospettiva.

Tra i pali troviamo due ragazzi come Palmisani (nella rosa della formazione maggiore) e Vilardi che facevano parte già della squadra Primavera2 la scorsa stagione alle spalle di Trovato. A loro si è aggiunto Barzanti proveniente dalla Vis Pesaro. Tra i difensori lo zoccolo duro è rappresentato dai vari Potenziani, Maestrelli e Bracaglia, ai quali si sono uniti Pahic (Maribor, Slovenia), il rientrante Giordani (da gennaio 2021 era alla Fiorentina allenata da Aquilani) oltre a Rosati, Caravillani e Benacquista saliti dalla Under 17 giallazzurra. In mezzo al campo le novità sono rappresentate dagli arrivi di Milazzo dal Catania e Pittaccio dall’Arezzo ma anche dal francese Tonye Tonye prelevato negli ultimi giorni dal Montfermeil in Francia. E poi nel reparto ci sono state le conferme di Battisti, Bruno, Peres ragazzi bene integrati nella rosa della passata stagione ai quali si sono aggiunti Cangianiello, Bianchi e Recchiuti che hanno meritato anche loro la promozione dalla Under 17.

Infine l’attacco, che ha perso Luciani passato in Lega Pro al Monterosi ma ha mantenuto Jirillo, Selvini, Di Palma e Piacentini ed ha visto l’arrivo di Stampete dall’Arezzo.

Nella traiettoria di avvicinamento all’avvio del campionato che scatterà il prossimo 11 settembre in casa con la Reggina (orario da definire), la squadra di Gorgone ha disputato delle amichevoli molto proficue: vittorie con il Ferentino, formazione di Eccellenza (2-1, test congiunto), con la Roma Under 18 (4-0) e con la Roma Under 17 (5-1, test congiunto) e sconfitta di misura con l’Artena di serie D (1-0, test congiunto).

Ottime le indicazioni per mister Gorgone, un’altra novità in casa giallazzurra. Per lui – già vice di Stellone nelle stagioni giallazzurre (2 vittorie di campionati, dalla Lega pro alla serie A) ma anche nelle esperienze a Bari, Palermo e Arezzo – un approccio importante alla sua seconda panchina da allenatore dopo l’esperienza nelle giovanili della Triestina appena conclusa la carriera di calciatore.

Staff Primavera :

Allenatore: Gorgone Giorgio.

Vice Allenatore: Santarelli Giorgio.

Match Analyst: Manno Riccardo.

Collaboratore: Saccucci Michele.

Preparatore dei portieri: Costantini Domenico.

Dirigente accompagnatore: Pantanella Tommaso.

Organico calciatori:

Portieri: Vilardi Alessandro (2003), Palmisani Lorenzo (2004), Barzanti Alberto (2004, prov. Vis Pesaro).

Difensori: Potenziani Ludovico (2003), Rosati Marco (2004, Under 17), Giordani Pietro (2002, rientro prestito Fiorentina), Maestrelli Alessio (2003), Bracaglia Gabriele (2003), Kamensek Pahic Matjaz (2004, prov. Klub Maribor – Slovenia), Caravillani Edoardo (2004, Under 17), Benacquista Luca (2004, Under 17).

Centrocampisti: Battisti Marco (2003), Bruno Matteo (2003), Peres Andrea (2003), Milazzo Simone (2004, prov. Catania), Cangianiello Simone (2004, Under 17), Bianchi Simone (2004, Under 17), Pittaccio Flavio (2003, prov. Arezzo), Recchiuti Federico (2004, Under 17), Tonye Tonye Moise Jules (2003, prov. Montfermeil – Francia)

Attaccanti: Di Palma Paolo (2003), Favale Daniele (2002, prov. Torino), Stampete Simone (2002, Arezzo), Jirillo Sergio (2003), Selvini Alessandro (2004), Piacentini Edoardo (2003).

Giovanni Lanzi