 FROSINONE-LAZIO, LE MODALITÀ DI ACCREDITO

Il Frosinone Calcio comunica che per la partita amichevole, in programma sabato 12 settembre, contro la Lazio allo stadio ‘Benito Stripe’ verrà utilizzata la seguente procedura per la gestione degli accrediti stampa:

Le richieste dovranno pervenire secondo i tempi previsti dal consueto regolamento ( clicca qui ), riportando in allegato un’autocertificazione, da mostrare anche all’ingresso dell’impianto il giorno del match, che attesti di non aver contratto il Covid-19.

L’accesso alla Tribuna Stampa dello stadio ‘Benito Stirpe’ sarà consentito ad un numero massimo di 25 giornalisti, in modo da poter garantire il distanziamento imposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di 1,5 metri.

Ai fotografi sarà consentito l’accesso al terreno di gioco, per un numero massimo di 20 unità, anche in questo caso, per poter garantire la distanza di sicurezza.

Nel post gara non saranno previste le consuete interviste in Sala Stampa e Mixed Zone.

Agli operatori della comunicazione accreditati non sarà rilasciato il titolo di accesso, ma lo stesso sarà regolato tramite lista, preventivamente fornita all’ingresso della Main Stand dello stadio ‘Benito Stirpe’.