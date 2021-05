Sarà il signor Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco a dirigere Frosinone-Vicenza, gara valida per la 18.a giornata di ritorno del Campionato di serie BKT in programma venerdi 7 maggio 2021 alle ore 14 allo stadio ‘Benito Stirpe’. Gli assistenti saranno i signori Riccardo Annaloro della sezione di Collegno (To) ed Enrico Caliari della sezione di Legnago (Ve). Il Quarto Uomo designato è il signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.