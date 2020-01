 IL FROSINONE ALLA PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO DELLO SPORT ALLA BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE

Nel calcio il mese di gennaio dà il via al girone di ritorno, si apre la finestra del calciomercato e a Frosinone c’è un terzo significativo momento: il varo del ‘Calendario dello Sport’. Grande successo in mattinata per il consueto appuntamento di presentazione presso la Sede Centrale della Banca Popolare del Frusinate, in Piazzale De Matthaeis nel capoluogo.

Sorrisi e clima familiare all’evento, riservato a Soci e clienti dell’Istituto di Credito, che ha visto la partecipazione dei calciatori giallazzurri Ciano, Maiello, Novakovich e Szyminski che hanno autografato le copie del Calendario dello Sport 2020 e si sono resi disponibili per selfie e foto con tutti i presenti. Ad introdurre l’incontro è stata la dottoressa Marisa Manzi, direttrice della filiale, che ha colto l’occasione per presentare, anche ai calciatori, i numerosi servizi che lo storico main sponsor del Frosinone Calcio è in grado di offrire ai propri clienti.

Immancabile, poi, il breve ma significativo saluto del dottor Rinaldo Scaccia, Direttore Generale della Banca Popolare del Frusinate e grande tifoso giallazzurro. Il dottor Scaccia ha incitato i ragazzi in vista della prossima gara con la Virtus Entella e della seconda parte del campionato.