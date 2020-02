 IL FROSINONE BATTE 4-2 LA LODIGIANI

FROSINONE: Polidori, Ciotoli, Nobile, Palmigiani, Cacchioni, Fiorini, Iafrate, Cancelli, Gonnella, Carcini, Arroquia,

A disposizione: Alò, Tiberia, Carinci, Fraiegari, Pietrantoni, Persichetti, Grossi, Scaccia

Allenatore: Tanzi Daniela

A.S.D. WOMAN ATL. LODIGIANI: Scarpellino, Ceccarelli, Fava, Cinili, Marchetti, Giombi, Clemenzi, Valente,Marcomeni, Ulisse, Latini

A disposizione: Macovei, Falcone, Spadavecchia

Allenatore: Cucchi Alessandra

Arbitro: Sig. Alessio Apruzzese(Sez. Cassino)

Marcatori: Fiorini (21’ pt – 45’ st), 28’ pt Gonnella, Giombi (9’st – aut.), 29’ pt Ulisse, 27’ st Marchetti

FROSINONE – Nella quinta giornata di ritorno del Campionato di eccellenza femminile il Frosinone batte l’ASD Woman Atletico Lodigiani con il punteggio di 4-2.

La partita inizia subito a grande ritmo sia le padrone di casa che la formazione ospite cercano di fare la partita, ma al 21’ minuto arriva la prima rete della capitana Fiorini che sblocca il risultato di una gara che appariva tirata fin dall’inizio. Il Frosinone ora più sicuro cerca di trovare subito la rete del 2-0 che arriva al 28’ con Gonnella che intercettando un cross di Ciotoli infila la palla in rete. La Lodigiani però non ci sta a subire e un minuto dopo va in gol con Ulisse. Sul 2-1 sono molte le azioni di gioco non finalizzate dalla squadra di casa che spreca occasioni che avrebbero potuto far chiudere il primo tempo con maggiore tranquillità.

Al rientro dagli spogliatoi, la formazione di mrs .Tanzi cerca subito di portare al sicuro il risultato. Anche nella ripresa sono molte le occasioni da rete per le giallazzurre. Al 9’ Gonnella da calcio d’angolo infila la palla in area e Giombi trova l’autogol portando le padrone di casa sul 3-1. La formazione di mrs. Cucchi non si arrende e cerca in tutti modi di trovare la seconda rete e dopo vari tentativi la trova con Marchetti al 29’ su calcio di punizione. La gara è aperta. Al 45’ arriva la rete della sicurezza realizzata da Fiorini che su azione di gioco taglia in area e al volo realizza il gol della tranquillità. Le leonesse portano a casa altri 3 punti continuando la striscia positiva dei risultati.