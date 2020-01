 IL FROSINONE BATTE 7-0 LO SPORTING LATINA

FROSINONE CALCIO: Tiberia, Ciotoli, Palmigiani, Cacchioni, Nobile, Carcini, Gonnella, Iafrate, Fiorini, Arroquia, Carinci.

Allenatore: Daniela Tanzi

A disposizione: Polidori, Fraiegari, Grossi, Milani, Persichetti.

A.S.D. SPORTING LATINA: Ruberto, Battisiti, Carturan, Astolfi, Adu Gyamfi, Francio, Bagaglini, Liberti, Sitta, Capone, Simi.

Allenatore: Fabbri Andrea.

A disposizione: Recalcati, Negrosini, Palombi, Giuliani, Lucarelli

Arbitro: Edoardo Merenda Sez. Ciampino

Marcatori: Ciotoli, Palmigiani, Fiorini (3), Gonnella, Carinci.

FROSINONE – Va in scena il derby delle leonesse ciociare contro lo Sporting Latina

Una gara a senso unico quella vista al Campo di Corso Lazio. Le ragazze di mrs. Tanzi vanno subito in vantaggio da fuori area con un bellissimo tiro di prima di Ciotoli che si insacca sotto la traversa difesa dal numero 1 Ruberto. Passa qualche minuto e il 2-0 non tarda ad arrivare, questa volta è Palmigiani che nella mischia in area su azione da calcio d’angolo insacca la palla. Al 20’ del primo tempo l’arbitro fischia un calcio di punizione per le giallazzurre, Fiorini va sulla palla ed è 3-0; passano poco piu di 5’ ed arriva il 4 gol con la rete di Gonnella che raccoglie in area una punizione di Carinci.

Al minuto 40 arriva il 5 a 0 realizzato dal capitano Fiorini. Si va negli spoglaitoi con un netto 5 a 0. Al rientro in campo lo Sporting Latina cerca invano di alleggerire il pesante risultato passivo ma al 18’ che arriva la rete di Carinci che su una ribattuta del portiere su un tiro di Carcini infila la palla in rete portando il Frosinone sul 6 a 0. Nei minuti successivi nuemerose sono le azioni di gioco delle ragazze di Mrs Tanzi, e al 40’ ecco che arriva anche la settima rete realizzata da Fiorini che torna a siglare una splendida tripletta personale. Al 47’ l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi, il derby è ciociaro. Appuntamento ora domenica 26 febbraio alle ore 11.30 sul campo della Vis Sora.

Domenica prossima ancora un derby con il Nuovo Latina Isonzo e il 9 febbraio si recupera la partita contro la Lazio Femminile.