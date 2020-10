La partita Frosinone-Ascoli, in programma sabato 17 ottobre alle ore 14 per la 3.a giornata del campionato di serie BKT, verrà diretta dal signor Federico Dionisi della sezione de L’Aquila. Il direttore di gara abruzzese sarà coadiuvato dagli assistenti sigg. Filippo Bercigli di Valdarno (Ar) e Riccardo Annaloro di Collegno (To). Il quarto Uomo è il signor Ivan Robilotta di Sala Consilina (Sa).