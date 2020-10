Sarà il signor Matteo Gariglio di Pinerolo (To) a dirigere Pescara-Frosinone, gara valida per la 5.a giornata del Campionato di Serie BKT in programma sabato 24 ottobre alle ore 16 allo stadio ‘Adriatico’. Gli assistenti saranno i signori Emanuele Prenna di Molfetta (Ba) e Mattia Scarpa di Reggio Emilia. IV Uomo designato il signor Juan Luca Sacchi di Macerata.