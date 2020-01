Integrity tour a Frosinone, allenamento del club contro il match fixingLega B, Aic, Ics e Direzione Centrale Polizia Criminale insieme nella prevenzione della corruzione nel calcio

C’è un secondo campionato al quale le 20 Società della Serie BKT partecipano ogni anno: è la competizione nella quale i club cadetti si confrontano sui temi del contrasto al “match fixing”(manipolazioni sportive), attraverso la partecipazione alle sessioni formative che coinvolgono tutti i tesserati delle prime squadre, dei settori giovanili, degli staff tecnici e i dirigenti.

Con questi obiettivi la Lega B, l’Istituto per il Credito Sportivo e l’Associazione Italiana Calciatori, con il contributo del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, presieduta dalPrefetto Vittorio Rizzi, hanno organizzato l’Integrity Tour, un progetto che entra in tutti gli spogliatoi delle prime squadre e delle giovanili dei club del campionato di Serie BKT nella stagione 2019/2020.

Il programma, tenuto dal personale di Lega B e AIC, vuole formare gli atleti sui temi dell’integritàe della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive. I rischi personali e del club dal punto di vista penale, civile e sportivo sono stati al centro del confronto di oggi nell’undicesima tappa di questo tour, a Frosinone, dove in mattinata si è svoltol’incontro con la prima squadra e, a seguire, con le giovanili alla presenza anche del presidente della Lega B Mauro Balata, del Primo Dirigente della Polizia di Stato Stefano Delfini e diAlessandro Bolis, responsabile Marketing e Sviluppo commerciale Istituto credito sportivo.

Un percorso che la Lega B condivide con chi da sempre persegue e condivide gli stessi valori e lestesse finalità, come l’Istituto per il Credito Sportivo, unica banca pubblica del Paese per ilsostegno allo Sport e alla Cultura, leader nel finanziamento all’impiantistica sportiva grazie alla tradizione e all’esperienza consolidata in oltre sessant’anni di attività, e l’Associazione Italiana Calciatori, l’Organizzazione che dal 1968 tutela ed assiste i calciatori professionisti e dilettanti. Con la tappa di Frosinone la squadra si compone di un altro importantissimo tassello, quello della Direzione Centrale Polizia Criminale con il Servizio Analisi Criminale rappresentato dal Primo Dirigente della Polizia di Stato Stefano Delfini, che ha illustrato le funzioni e le attività dell’UnitàInformativa Scommesse Sportive e del Gruppo Investigativo Scommesse Sportive. Si tratta di due Organismi costituiti da rappresentanti delle Forze di Polizia, dell’Amministrazione delle Dogane edei Monopoli e del mondo dello sport proprio per prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali nel settore e per sensibilizzare rispetto alla tematica del match–fixing (manipolazioni sportive).

Il momento di formazione prevede due interventi nell’ambito di ciascun incontro: uno sui profilinormativi e regolamentari in tema di violazione del divieto di scommesse, di illecito sportivo e conseguentemente dell’omessa denuncia e uno sulle conseguenze e le fattispecie concrete derivanti dai comportamenti dei tesserati.