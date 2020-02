 JIRILLO CREA, L’UNDER 17 CONSERVA: BATTUTO IL COSENZA 1-0

FROSINONE: Vilardi, Potenziani, Conti (dal 30’ st Marconi), Schiavella, Palumbo (dal 43’ st De Iulis), Pacetti, Mattarelli, Battisti (dal 36’ st Di Palma), Piacentini (dal 43’ st D’Orsaneo), Peres, Jirillo.

A disposizione: Palmisani, De Francesco, Kolf.

Allenatore: Di Michele.

COSENZA: Patitucci, Pittari, Laurito, Caracciolo, Musumeci, Mereu, Zicarelli (dal 33’ st Antonucci), Compagnone (dal 23’ st Verdile), Arioli, Basile (dal 23’ st Di Piedi), Bonofiglio (dal 43’ st Mazzarino).

A disposizione: Martino, Zappalà, Pagni, Perrotta, Calomino.

Allenatore: Gatto.

Arbitro: Guido Verrocchi sezione di Sulmona; Assistenti: Pietro Borrelli e Benedetto Casale sezione di Formia.

Marcatori: 40’ pt Jirillo (Frosinone).

Note: ammoniti: 11’ pt Potenziani (Frosinone), 34’ st Vilardi (Frosinone), 36’ st Palumbo (Frosinone); recupero: 0’ pt e 5’ st.

FERENTINO – Vince il Frosinone guidato da mister Di Michele, a cadere è il Cosenza che torna dalla trasferta a mani vuote. Il match giocato a Ferentino è terminato 1-0, i lupi del Cosenza non hanno concesso molto ma i padroni di casa sono stati bravi a concretizzare l’occasione che ha permesso di portare a casa i 3 punti. Il Frosinone sale a quota 29 punti mantenendo il 5° posto in classifica. Il Cosenza invece rimane a quota 22, al 9° posto, all’inseguimento del blocco di squadre a quota 25 e 26 punti: Ascoli, Perugia e Crotone. Vittoria importante per i giallazzurri considerando che i 3 punti mancavano dalla prima metà di gennaio, infatti dal turno di riposo della 2.a giornata di ritorno il Frosinone ha collezionato 2 punti in 4 partite: 2 sconfitte e 2 pareggi. I giallazzurri, spietati, hanno sbloccato il risultato al 40’ minuto del primo tempo con Jirillo per poi gestire con calma il gioco nella ripresa, riuscendo benissimo ad arginare le offensive degli avversari.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio