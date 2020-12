 LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER NESTA POST CITTADELLA-FROSINONE

CITTADELLA – A botta calda le parole di mister Alessandro Nesta al termine della partita del ‘Tombolato’.

Mister Nesta, che cosa è mancato per fare risultato oggi?

“Abbiamo giocato contro una squadra che andava fortissimo, noi abbiamo fatto fatica perché molti giocatori erano stanchi. Avevamo 8-9 ragazzi che hanno fatto 4-5 partite di fila, in questo momento abbiamo problemi di ricambio. E non abbiamo avuto la forza fisica per reagire. Se analizziamo la nostra linea di difesa è sempre la stessa, i quinti sono sempre gli stessi, gli attaccanti sono sempre gli stessi e poi Rohden e Maiello sono sempre là: stiamo aspettando che tra Covid e infortunati si riesca a recuperare qualcuno. Stasera ai ragazzi non posso dire nulla, ce l’hanno messa tutta, alla fine potevamo anche strappare un pari, anche se loro la partita l’hanno condotta meglio di noi. Ma sarebbe stato un pareggio che avrebbe dimostrato le nostre migliori intenzioni di arrivare al risultato nonostante la grande fatica che abbiamo fatto. Ai ragazzi dico però di stare tranquilli. Oggi abbiamo visto che altre squadre sono scivolate. E allora non facciamo drammi”.

Non avere rotazioni in panchina o nella rosa in partite così ravvicinate è un problema per la sua squadra?

“Io non mi sono mai lamentato delle assenze ma la quarta o la quinta partita di fila inizia ad essere un po’ troppo faticoso per chi ha fatto finora benissimo. Dobbiamo solo dare la possibilità a questi ragazzi di rifiatare un po’”.

Mister rispetto alle precedenti uscite un sensibile passo indietro del suo Frosinone?

“La mia lettura è quella che ho dato, poi per quanto riguarda la partita potevamo fare qualcosa in più. Ma ho visto gente come ad esempio Parzyszek che svolge un lavoro dispendioso e al quale debbo dire solo bravo”.

I cambi hanno portato nuova linfa alla manovra offensiva anche se non sono bastati per pervenire al pareggio. In particolare Tabanelli è sembrato calarsi bene nel match. Un giudizio sulla sua prestazione?

“Tutti sono entrati bene: Tabanelli, lo stesso Tribuzzi e Gori”.

Solo una serata storta che può capitare oppure colpa della stanchezza e delle assenze?

“Non dico le assenze, dico la stanchezza. I giocatori che hanno giocato stasera avevano finora fatto benissimo, stasera erano stanchi”.

Giovanni Lanzi