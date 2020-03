 LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER NESTA POST FROSINONE-CREMONESE

FROSINONE – A fine gara il tecnico Alessandro Nesta è stato intervistato dal Media Center giallazzurro in ottemperanza alle norme di prevenzione sanitaria emanate nell’ultimo comunicato della Lega di serie B.

Mister, è arrivata la sconfitta dopo una serie positiva di risultati. Come si commenta una gara di questo genere? Sembra quasi un altro sport. C’è rammarico? Che partita ha visto?

“Sinceramente alla terza partita con squadre abbastanza stanche e senza pubblico si crea una situazione anche difficile da definire. Ed allo stesso tempo è davvero complicato fa spingere i giocatori e far tirare fuori quello che hanno dentro. Credo che la partita sia stata stranissima, probabilmente come dicevo anche l’ambiente completamente ovattato. Il primo gol era evitabilissimo, il secondo strano. E poi ci siamo anche fatti buttare fuori. Eravamo stanchi per la terza gara in una settimana e non c’era lo spirito che solitamente ci distingue. E la Cremonese ha creato situazioni su errori nostri, si è abbassata molto e ripartiva”.

Però si riparte e la prossima gara sarà la trasferta di Trapani. Come si riparte dopo una sconfitta per andare a prendere i tre punti?

”Sicuramente farei riposare i ragazzi che hanno speso tanto. Il primo obiettivo è recuperare fisico e mente, bisogna calmarci un attimo anche perché ultimamente ci siamo sottoposti ad un tour de force tra viaggi e partite”.