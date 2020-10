 LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER NESTA PRE VENEZIA-FROSINONE

FROSINONE – Conferenza stampa del tecnico giallazzurro Alessandro Nesta alla vigilia della partenza per la sfida di Venezia.

Mister Nesta, quanto sarà importante non commettere i tanti errori in fase difensiva evidenziati contro Empoli e Padova, per conquistare i primi punti della stagione?

“Gli errori in questa fase della stagione li commettono tutti. Si fanno in difesa ma anche in attacco, come le diverse situazioni da gol che potevamo sfruttare diversamente. E’ una questione collettiva, dobbiamo aumentare la concentrazione in tutte i reparti e poi, ripeto ancora, bisogna avere uno spirito propositivo e sereno”.

Con l’acquisto di Parzyszek, giocatore dalle caratteristiche simili a quelle di Novakovich, significa che uno esclude l’altro oppure vuole puntare sull’impiego delle due torri?

“Parzyszek è diverso da Novakovich che per caratteristiche può agire anche da seconda punta, il polacco è una prima punta. Possono giocare insieme ma anche questo lo valuteremo”.

Il Venezia gioca con il trequartista, una soluzione che spesso ci mette in difficoltà. Prenderà qualche particolare accorgimento in merito?

“L’Empoli giocava col trequartista e non ci ha messo tanto in difficoltà, lo abbiamo assorbito bene, siamo stati aggressivi in avanti”.

Tabanelli come sta, può giocare dal primo minuto anche in campionato?

“Tabanelli è stato fermo tantissimo, ha una struttura particolare ed ha bisogno di un po’ di tempo in più”.