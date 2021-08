 LA PRIMAVERA CEDE DI MISURA ALLA VIS ARTENA (0-1)

FROSINONE: Stellato, Rosati, Pajc, Peres, Maestrelli, Giordani, Milazzo, Cangianiello, Stampete, Favale, Selvini.

A disposizione: Barzanti, Benacquista, Potenziani, Battisti, Pittaccio, Tonye, Jirillo, Di Palma, Piacentini, Recchiuti.

Allenatore: Gorgone.

VIS ARTENA: Manni, Maugeri, Pompei, Capodaglio, Sfanò, Paolacci, Lucchese, Capotosti, Jukic, Taviani, Aglietti.

A disposizione: Chingari, Odianone, Magliocchetti, Negro, Halili, Pucci, Selvini, Contucci, Di Vico, D’Agostino.

Allenatore: Perrotti.

Marcatore: 43’ pt Lucchese.

FERENTINO (FR) – La Primavera del Frosinone perde 1-0 nel test con l’Artena, formazione di serie D allenata dall’ex Perrotti. E’ stato un allenamento congiunto giocato nel pomereggio di sabato. Con 3 amichevoli nelle gambe i canarini hanno disputato un ottimo primo tempo, nel quale sono riusciti a controllare bene gli avversari non disdegnando di andare a punzecchiare dalle parti del portiere ospite. Peres ha colpito una traversa al 3’, poi due nitide occasioni sfumate per un soffio confezionate dallo stesso Peres e poi da Stampete. Nel momento migliore però la Vis Artena è passata in vantaggio, nel finale del primo tempo grazie ad una rete dell’ex Lucchese. I ragazzi di Gorgone hanno comunque continuato a giocare a testa alta fino al riposo. Nella ripresa, complice come detto la stanchezza, la stanchezza ha prevalso su entrambe le formazioni. Solo un tiro degno di nota sferrato da Favale che ha sfiorato il palo e una conclusione allo scadere da parte della squadra ospite. La gara si è quindi chiusa sull’1-0.