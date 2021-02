 LA PRIMAVERA DEL FROSINONE ASPETTA AL VARCO LA SALERNITANA

FERENTINO – La Primavera del Frosinone torna in campo sabato 13 febbraio (ore14) sul campo del Comunale di Ferentino dove sarà opposta ai pari grado della Salernitana per la 9.a giornata del girone B, campionato Primavera2. I giallazzurri sono reduci dal recupero infrasettimanale casalingo con la Reggina (2-3). Una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca per quanto si è visto soprattutto nella seconda frazione di gioco, anche grazie a qualche aggiustamento più o meno forzato nello scacchiere. L’assalto nei secondi 45’ alla porta dei calabresi si è scontrato però sul muro difensivo e sul portiere Lo Faso. Contro i granata campani – battuto in modo roboante nel primo turno di Coppa Italia col punteggio di 6-2 – Marsella non avrà a disposizione il portiere Trovato che ha risposto alla convocazione della prima squadra per l’indisponibilità di Iacobucci. Ma non ci saranno anche Morelli, Santi, De Blasio e Luiso jr (che ha appena ripreso gli allenamenti), Vecchi (che svolge ancora allenamenti differeziati) mentre il secondo portiere Vilardi andrà in panchina nonostante un problema al menisco. Tra i pali andrà Palmisani che è un Under 17. Oggi pomeriggio la rifinitura.

Quanto agli avversari allenati da mister Rizzolo, sono reduci dalla sconfitta in casa del Pisa (3-1) e sono a pari punti dei giallazzurri (3) che però hanno una gara da recuperare in casa del Benevento. Inutile dure che serve una scintilla anche per la Primavera che, pur in costante penuria di uomini-chiave, può centrare la prima vittoria della stagione.