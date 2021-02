 LA RICETTA DI SALVI: “SOLO TANTO LAVORO, AD ASCOLI SERVE UNA VITTORIA”

FROSINONE – Il suo gol non è servito a dare la scossa al Frosinone. Il giallazzurro in conferenza nel post-gara è il terzino Salvi.

Salvi, il tuo gol non è bastato oggi, cosa succede a questo gruppo?

“Bella domanda, se sapessi dare una risposta… E’ un periodo che gira in questo modo, stiamo avendo delle difficoltà. Credo che bisognerà lavorare duro e stare zitti. E dare qualcosa in più perché per ora quello che abbiamo dato non basta”.

Come pensate di uscire da questa situazione?

“L’ho già detto prima. Le altre viaggiano e noi facciamo fatica. L’unico rimedio è la continua applicazione quotidiana”.

Si va ad Ascoli, è un bene tornare subito in campo?

“Credo di sì, hai subito modo di riscattare la sconfitta. Dobbiamo portare a casa i tre punti e rialzarci prima possibile”.

Anche tu sei uscito dal Covid, come stai a livello personale?

“Meglio rispetto alle prime partite nelle quali avevo avuto qualche problema a livello respiratorio”.

