 L’UNDER 14 BATTE IL VILLALBA E SI CONFERMA REGINETTA

VILLALBA: Carrera, Ascenzi (dal 33’ st Moglioni), Cali (dal 28’ st De Santis), Gianturco (dal 25’ st Ciabattari), Fanella, Rocchi, Strafonda (dal 25’ st Martino), Penna (dal 22’ st Sebastiani), Cacace (dal 31’ st Tonelli), Armeni, Pierini.

A disposizione: Tornambe, Colasi, Trusiani.

Allenatore: Pirri.

FROSINONE: Timpani (dal 7’ st Romano), Cellupica (dal 1’ st Di Francesco), Saputo (dal 1’ st De Rita), Bocanelli, Mastromattei, Silvela, Remolo (dal 1’ st Fiorletta), Pelosi, Ambrosini (dal 7’ st Coiro), Tataranni (dal 7’ st De Campos), Centra (dal 7’ st Orlandi).

A disposizione: –

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: Giacomo Miguel Obregon Leon sezione di Tivoli.

Marcatori: 21’ st Coiro (Frosinone).

Note: recupero: 0’ pt e 4’ st.

VILLANOVA – Vince con fatica il Frosinone Under 14 di mister Broccolato. I canarini si impongono 1-0 contro un Villalba totalmente rigenerato rispetto all’incontro del girone d’andata. Il Frosinone 2° in classifica con 50 punti, secondo miglior attacco e seconda miglior difesa del campionato. Villalba penultimo in classifica con 3 punti, numericamente peggior attacco del campionato (5 gol fatti in 20 gare disputate) e peggior difesa del campionato (88 gol subiti).

Il match però sembra annullare tutti i numeri del campionato infatti i padroni di casa, posizionati bene in campo, riescono a chiudere la prima frazione sullo 0-0. Nella ripresa i canarini entrano con più grinta e con più caparbietà nel campo e sfiorano il gol del vantaggio più volte nei primi minuti. Mister Broccolato sistema le pedine in campo e richiama i più stanchi, proprio da un subentrato arriva il gol vittoria, è proprio il numero 17, Coiro, che subentra ad Ambrosini e sigla la rete dello 0-1 al 21’ minuto del secondo tempo. Per i restanti minuti i giallazzurri non corrono praticamente rischi e gestiscono il vantaggio con saggezza fino al triplice fischio del signor Miguel Obregon Leon della sezione di Tivoli.

