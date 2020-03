 L’UNDER 14 SI MANTIENE IN… VOLO, BATTUTO IL CIAMPINO 2-1

FROSINONE: Romano, Shkambaj, Saputo (dal 27’ st Cellupica), De Campos, De Rita, Mastromattei, Di Francesco (dal 15’ st Ambrosini), Celli (dal 15’ st Pelosi), Coiro, Orlandi, Centra (dal 27’ st Remolo).

A disposizione: Dolce, Bocanelli, Tataranni.

Allenatore: Broccolato.

CITTÀ DI CIAMPINO: Di Fazio, Tavolari (dal 31’ st Giannelli), A. Bianchini, Di Lazzaro, Hmeidi, De Iaco, Greggi, Tocci (dal 34’ st G. Bianchini), Grugnaletti (dal 30’ st Tofani), Scorsonelli, Gambuti.

A disposizione: Bocchetti, Carbone, Venditti.

Allenatore: Angeloni.

Arbitro: Iacoucci Mattia sezione di Frosinone.

Marcatori: 9’ pt Coiro (Frosinone), 15’ st Greggi (Città di Ciampino), 33’ st Orlandi (Frosinone).

Note: recupero: 0’ pt 4’ st.

FERENTINO – Continua la marcia del Frosinone Under 14. Saputo & soci vincono 2-1 contro il Città di Ciampino e salgono a quota 53 punti. La compagine ciociara arriva al match con otto risultati utili consecutivi, 2° posto e 9 punti di vantaggio sulla 3.a in classifica. La squadra romana invece, 12.a con 17 punti, arriva da due sconfitte consecutive ed è in piena lotta per evitare la retrocessione. Partita tutt’altro che semplice quella disputata nel centro sportivo di Ferentino, il Frosinone infatti riesce a portare a casa i 3 punti con molta difficoltà. I padroni di casa vanno vantaggio per 1-0 al 9’ minuto del primo tempo con Coiro, il numero 9 canarino è al suo ottavo gol in stagione e al suo terzo centro consecutivo. Nella ripresa il Città di Ciampino lancia il cuore oltre l’ostacolo e con caparbietà e determinazione riesce a ristabilire la parità grazie a Greggi. Quando la partita sembrava volgere al termine, a due minuti dal fischio finale, Orlandi si mette in proprio e regala al Frosinone il gol del definitivo sorpasso.

