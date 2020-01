 L’UNDER 16 BLOCCATA IN CASA DAL LECCE (0-0)

FROSINONE: Zizzania, Rosati, Cialone, Maura, Caravillani, Calvani, Cangianiello, Recchiuti, Selvini, Bianchi (dal 27’ st Frasca), Ferrieri (dal 29’ st Ramieri).

A disposizione: Palmisani, Boni, Benacquista, Mascolo, Falcone, Ceccarelli.

Allenatore: Galluzzo.

LECCE: Bufano, Castello (dal 16’ st Filippi), Quarta (dal 15’ st Caserta), Gallorini, Morelli, Russo, Daka (dal 30’ st Milli), Convertino (dal 30’ st Albano), Carrozzo, Lippo, Letizia (dal 15’ st Nolasco).

A disposizione: Paparella, Goffredo, Notarnicola, De Giorgi.

Allenatore: Schipa.

Arbitro: Fantozzi Flavio sezione di Civitavecchia; Assistenti: Moschetta Flavio sezione di Formia e Fatati Valerio sezione di Latina.

Marcatori: –

Note: ammoniti: 30’ pt Quarta (Lecce), 32’ pt Recchiuti (Frosinone), 37’ pt Daka (Lecce), 38’ pt Caravillani (Frosinone), 14’ st Cialone (Frosinone), 29’ st Lippo (Lecce); espulsi: 23’ st Caravillani (Frosinone); recupero: 0’ pt e 4’ st.

FERENTINO – Non migliora la situazione in classifica dei classe 2004 del Frosinone. I canarini, tra le mura amiche, non vanno oltre lo 0-0 contro i pari età del Lecce e non sfruttano i mezzi passi falsi delle avversarie. I giallazzurri infatti attualmente si trovano in 11.a posizione con 11 punti, davanti a Salernitana e Crotone. La compagine pugliese invece sale a quota 18 punti rimanendo al centro della classifica.

Nel match valido per la 1.a giornata di ritorno le due compagini si sono letteralmente annullate sotto profilo del gioco, ma contrariamente non si sono risparmiate sul piano dell’agonismo. I ciociari hanno provato a sbloccare il risultato fino a metà secondo tempo, fino a quando al 23’ minuto il sig. Fantozzi Flavio della sezione di Civitavecchia ha espulso il numero 5 canarino, Caravillani. In inferiorità numerica e con diverse ammonizioni, i padroni di casa hanno difeso il risultato portando lo 0-0 fino al triplice fischio.

