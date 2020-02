 L’UNDER 16 SCIVOLA IN ZONA CESARINI, 1-2 COL CROTONE

FROSINONE: Zizzania, Maura, Cialone (dal 20’ st Bianchi), Calvani, Frasca (dal 12’ st Caravillani), Benacquista (dal 12’ st Cangianiello), Navarra (dal 12’ st Rosati), Pera (dal 35’ st Ceccarelli), Selvini, Recchiuti, Ramieri (dal 12’ st Ferrieri).

A disposizione: Palmisani, Boni, Falcone.

Allenatore: Galluzzo.

CROTONE: Bianchi, Moschella, Filosa, Palermo, Abbruzzese, Spezzano, Lagani (dal 1’ st Zimbatti), Rossi, Cantisani (dal 22’ st Chiarella), De Paola (dal 9’ st Mollo), Giancotti.

A disposizione: Lucano, Macrì, Pace, Iaquinta.

Allenatore: Lomonaco.

Arbitro: Bocchini Valerio sezione di Roma I; Assistenti: Gneo Davide e Oricchio Andrea sezione di Latina.

Marcatori: 23’ pt Giancotti (Crotone), 38’ pt Selvini (Frosinone), 41’ st Chiarella (Crotone).

Note: ammoniti: 37’ pt Rossi (Crotone); recupero: 0’ pt e 4’ st.

FERENTINO – Termina l’imbattibilità dei ragazzi di mister Galluzzo. Dopo 6 di risultati utili consecutivi, i canarini Under 16 escono dal campo a mani vuote cadendo 1-2 con il Crotone. L’ultima sconfitta del Frosinone risaliva al 3 novembre 2019 contro la Salernitana, da quel momento solo vittorie e pareggi: 3 vittorie e 3 pareggi. I giallazzurri si presentano alla 17.a giornata con 14 punti in 15 gare disputate, 9° posto in classifica. Gli squali invece arrivano a Frosinone con 10 punti e con il penultimo posto in classifica.

La prima metà del primo tempo vede le due compagini annullarsi senza finalizzare le occasioni pericolose create. La svolta del match arriva al 23’ minuto perché il Crotone prende coraggio ed affonda in maniera concreta il colpo passando in vantaggio grazie al gol di Giancotti. Il Frosinone non sta a guardare e comincia ad assediare la metà campo avversaria: al minuto 38’ è il solito Selvini a ristabilire la parità. Il numero 9 ciociaro sfrutta a pieno un calcio d’angolo battuto con il contagiri da Recchiuti e batte Bianchi. La partita sembrava volgere al termine con il risultato di 1-1 ma il Crotone non ci sta e a 4 minuti dalla fine trova il colpo che manda KO i padroni di casa. Chiarella al 41’ minuto firma l’1-2 finale.

