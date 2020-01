 ‘MANITA’ DEL FROSINONE ALLE CUGINE DELLA VIS SORA

VIS SORA 07: Baldassarre, Cocchi, Mancini, Cicchini, Picano, Fraioli, Quadrini, Vecchio, Pessino.

A disposizione: Andreucci, Canestraro, Chech, Arma

Allenatore: Cimarrusti Jacopo

FROSINONE: Polidori, Cacchioni, Nobile, Fiorini, Iafrate, Gonnella, Carinci, Agostini, Carcini, Palmigiani, Arroquia.

A disposizione: Pietrantoni, Fraiegari, Tiberia, Milani, Grossi, Persichetti, Scaccia

Allenatore: Tanzi Daniela

Arbitro: Sig. Danilo Tinti (Sez. Tivoli)

Marcatori: Arroquia, Carcini (27’ pt- 35’ st ) Cacchioni, Fiorini

SORA – Per la 4.a giornata del girone di ritorno, il Frosinone batte 5-0 la Vis Sora. Le ragazze di Mrs Tanzi dopo un inizio tirato sbloccano la partita al 16’ con un tiro da dentro l’area scagliato di Arroquia. Al 27’ c’è il raddoppio di Carcini che da fuori area infila la numero 1 avversaria. Nei minuti successivi molte sono le azioni non concretizzate da parte delle ragazze di Mrs Tanzi che rientrano nello spogliatoio con il parziale di 0-2. Al rientro il Vis Sora prova a mettere in difficoltà le ragazze con due calci di punizione tirati dalla ex di turno Picano, ma entrambe non costituisono pericolo per la porta del Frosinone. Al 10’ Cacchioni su calcio d’angolo battuto da Gonnella colpisce la palla di testa firmando lo 0-3. Al 32’ è il capitano Fiorini ad andare in gol, passano soli 3’ e c’è la doppietta di Carcini che sola entra in area e sigla lo 0-5. Manita dunque per le ragazze gialloblù, che portano a casa tre punti fondamentali per restare in corsa per la vetta. Domenica 2 febbraio le ragazze di Mrs Tanzi affronteranno a Corso Lazio le ragazze dell’Atletico woman Lodigiani.