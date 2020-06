Il co-Responsabile Sanitario del Frosinone Calcio, dott. Claudio Raviglia, in relazione alle ultime notizie apparse sui vari organi di stampa, tiene a precisare quanto segue:

“Contattato telefonicamente da alcuni colleghi ho condiviso pensieri e preoccupazioni sull’attuazione del Protocollo per la sua complessità ma senza sottoscrivere alcun documento. A prescindere, faremo l’impossibile per seguirlo scrupolosamente così come stiamo già facendo.”