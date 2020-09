 PRIMAVERA 2, PER IL FROSINONE ESORDIO A LA SPEZIA IL 3 OTTOBRE

E’ stato varato il calendario del campionato Primavera 2 che vedrà ai nastri di partenza la formazione del Frosinone allenata dal tecnico Luigi Marsella. La stagione dei giallazzurri – che dopo 6 mesi di stop forzato inizierà ufficialmente mercoledi prossimo 23 settembre alle ore 11.30 presso il Comunale di Ferentino contro la Salernitana in Coppa Italia – vedrà l’esordio in campionato il 3 ottobre sul terreno di gioco dello Spezia. Il girone B del campionato Primavera 2 è composto da 12 squadre e geograficamente taglia l’Italia in verticale, partendo proprio da La Spezia: oltre ai bianchi allenati da mister Invernizzi e i giallazzurri ci sono i cugini della Virtus Entella, il Pisa, Pescara, Napoli, Benevento, Salernitana, Crotone, Cosenza, Reggina e Lecce. Il campionato si ferma il 19 dicembre prossimo e riparte il 9 gennaio 2021. La stagione regolare termina il 3 aprile 2021.