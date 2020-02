 PRIMAVERA, FROSINONE – PERUGIA 1-0

La Primavera torna alla vittoria vincendo di misura alla ‘Città dello Sport’ sul Perugia. 3 punti importantissimi per la classifica e per il proseguo del campionato. Parte forte il Perugia, che al 3′ prova a sorprendere i giallazzurri. Areco trova liberissimo in area Lunghi, che però calcia troppo debole per impensierire Trovato. La risposta del Frosinone arriva immediatamente con la ripartenza di Santi e Vitalucci, con quest’ultimo che si accentra e calcia, Ndir respinge. E’ ancora la squadra di Mister Marsella ad essere pericolosa al 10′ con Verde, che di testa colpisce la traversa, sulla respinta Merola non trova la porta. Gara avvincete con tanti capovolgimenti, al minuto numero 20 sono gli ospiti a sfruttare un’ottima ripartenza, palla che arriva a Lljedahl anticipato da Santi al momento del tiro. Ultima occasione del primo tempo ancora di marca giallazzurra, con Merola, che tutto solo davanti al portiere al momento del tiro scivola. Nella ripresa ancora decisivo Santi, che salva ancora a due passi dalla porta, stavolta su Rossi. Al 56′ Vitalucci getta scompiglio nella retroguardia biancorossa, arriva a tu per tu con Ndir, ma il pallone esce a fil di palo. Poco prima della mezz’ora il Frosinone sblocca il match. Angolo calciato da Venturini e Verde che anticipa tutti di testa. Nel finale rete annullata al Perugia per tocco di mano. Appuntamento al prossimo turno in casa del Cosenza.