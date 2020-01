 PRIMAVERA, FROSINONE – TRAPANI 2-0

FROSINONE: Trovato, Nigro, Tonetto (48’st Coccia), Vecchi, Verde, Giordani (48’st Esposito), Venturini, Santi, Altobello (29’st Merola) , Obleac, Vitalucci. A disposizione: Salvati, Maugeri, De Florio, Selvini, Orlandi, Morelli. Allenatore: Marsella

TRAPANI: Bruno, Barbara, Molinari, Culcasi N., Laurenzi, Cataldi (35’st Pace), D’Anca (35’st Marrone), Tolomello, Ganciano (22’st Melia), Girgenti, Castiglione S. (7’st Valenti). A disposizione: Mattiolo, Miceli, Culcasi S., Castiglione G., Mustaccia. Allenatore: Scurto

Arbitro: Simone Galippò della sezione di Firenze

Marcatori: 6’st Vitalucci, 47’st Obleac

Ammoniti: Vitalucci, Tonetto e Venturini (F), Castiglione S. Culcasi N., Cataldi, Valenti, Scurto (T)

FERENTINO – Parte con il piede giusto il 2020 della Primavera. La squadra di mister Marsella mette in campo una grande prestazione e batte il Trapani secondo in classifica. Prima azione del match al minuto 8, con il gran tiro dalla distanza di Santi che termina alto. Ancora Frosinone qualche minuto più tardi, stavolta con Obleac, che duetta con Vitalucci, ma la palla lenta non crea grattacapi a Bruno. Alla mezz’ora doppia azione del Trapani, con due tiri dalla distanza, controllati senza problemi da Trovato. Occasionissima al 40′ per i giallazzurri, Santi ruba palla e verticalizza per Vitalucci, ma la conclusione è troppo debole per finire in rete. Ad inizio ripresa il Frosinone la sblocca subito. Santi crossa di prima intenzione e Vitalucci insacca di testa a fil di palo. Il Trapani prova una timida reazione con la botta dalla distanza di Cataldi ma nulla di più. La squadra di Mister Marsella controlla e contiene i siciliani, per poi colpire nel finale in contropiede con Obleac, che tutto solo non può sbagliare. L’ultimo squillo del match è del Trapani, tutto riversato in avanti, che ci prova con prima con Barbara, sul quale salva Trovato e poi con Valenti che a colpo sicuro vede il salvataggio di Nigro. Il Frosinone sale in classifica al settimo posto. Prossimo turno in casa della Salernitana.

