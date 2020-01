 QUATERNA ALLA LODIGIANI, L’UNDER 14 SI MANTIENE IN QUOTA

FROSINONE: Romano, Shkambaj, Curcio (dal 35’+1’ st Bocanelli), De Campos, De Rita, Mastromattei, Di Francesco (dal 35’+1’ st Cellupica), Pelosi (dal 23’ st Ambrosini), Orlandi (dal 28’ st Saputo), Celli (dal 28’ st Remolo), Buttarazzi (dal 32’ st Tataranni).

A disposizione: Dolce.

Allenatore: Broccolato.

LODIGIANI: Lucangeli, Del Grande, Colucci, Dell Volpe, Chirichiello (dal 32’ st Checcacci), Carfagna (dal 26’ st De Angelis), Astemio, Rancu (dal 19’ st Gentili), Monshe (dal 4’ st Di Santo), Coccia, Rinaldi (dal 26’ st De Paolis).

A disposizione: De Santis, Morena.

Allenatore: Papotto.

Arbitro: Sig. Mario Quaglieri sezione di Cassino.

Marcatori: 28’ pt Orlandi (Frosinone), 4’ st Di Francesco (Frosinone), 35’+2’ st Remolo (Frosinone), 35’+4’ st Bocanelli (Frosinone).

Note: ammoniti: 27’ pt Curcio (Frosinone), 12’ st Pelosi (Frosinone); recupero: 0’ pt e 5’ st.

FERENTINO – Non ha alcuna intenzione di fermarsi il Frosinone guidato da mister Broccolato, altra vittoria ai danni di una compagine che lotta per le prime posizioni: la Lodigiani. I canarini domano la squadra romana e si impongono per 4-0.

I padroni di casa tengono a distanza di sicurezza le inseguitrici e si portano a quota 40 punti, al contrario la Lodigiani rimane ancorata a 28 punti peggiorando però lo score di gol subiti.

Il Frosinone Under 14 passa in vantaggio nella prima frazione, al 28’ minuto, con Orlandi che termina l’azione offensiva partita da Buttarazzi. Nella ripresa Di Francesco finisce per la 12.a volta in questa stagione sul taccuino dei marcatori e sigla il momentaneo 2-0 canarino sugli sviluppi di un corner.

La partita sembrava esser finita ma nei minuti di recupero, i due subentrati, Remolo e Bocanelli segnano rispettivamente il tris e il poker giallazzurro.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio