 REGGINA-FROSINONE 0-4, IL TABELLINO

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara (34’ st Petrelli); Bianchi (1’ st Bellomo), Crisetig (34’ st Chierico); Rivas, Folorunsho, Okwonkwo (13’ st Liotti); Montalto (1’ st Denis).

A disposizione: Guarna, Plizzari, Loiacono, Rechichi, Bezzon, Crimi, Lakicevic.

Allenatore: Baroni M.

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci; Salvi, Szyminski, Capuano; Brignola (24’ st Tribuzzi), Gori, Carraro (38’ st Millico), Boloca (24’ st Rohden), Zampano; Ciano (38’ st L. Vitale), Novakovich (45’ st Luciani).

A disposizione: Marcianò, Bardi, Baroni R., Iemmello, Luciani, Brighenti, Vitale M., Parzyszek.

Allenatore: Grosso.

Arbitro: Sign.ra Maria Marotta della sezione di Sapri (Sa); assistenti Sig. Ciro Carbone della sezione di Napoli e Sig.ra Francesca Di Monte della sezione di Chieti; Quarto Uomo Sig. Marco Guida di Torre Annunziata (Na).

Marcatore: 28’, 38’ pt e 33’ st Novakovich, 31’ st Ciano.

Note: partita a porte chiuse: angoli: 8-3 per la Reggina; ammoniti: 17’ pt Carraro, 32’ st Delprato, 17’ st Gori; recuperi: 1’ pt; 3’ st.

REGGIO CALABRIA – Novakovich ‘el hombre del partido’: tripletta e assist il gran sinistro di Ciano riconsegnato al tabellino dei marcatori: il Frosinone espugna 4-0 il ‘Granillo’ di Reggio Calabria, finale che fissa anche la prima vittoria giallazzurra sul campo dei granata. E’ un dominio incontrastato per la formazione di Grosso che taglia così il traguardo dei 50 punti in classifica. Una doppietta dell’americano in 10’ del primo tempo e altri due gol in 2’ della ripresa e per la Reggina è notte fonda. Tra i giallazzurri esordio in B per l’attaccante Luciani.