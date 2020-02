 RIPRESA SPRINT DELL’UNDER 14, TRIS AL GIARDINETTI

GIARDINETTI: Paloscia, Gubinelli, Tummino, Pegiso (dal 12’ st De Santis), Szewczyk, Berneschi, Ramunno (dal 16’ st Licenziato), Fiumara (dal 26’ st Leonardi), De Angelis (dal 17’ st Di Fortunato), Di Bartolomeo (dal 7’ st Fiore), Berluti (dal 16’ st Costantini).

A disposizione: Polimeni, Benedetti, Pezzotti.

Allenatore: Ruperto.

FROSINONE: Romano (dal 23’ st Timpani), Shkambaj, Curcio, De Campos, De Rita, Mastromattei, Remolo (dal 21’ st Tataranni), Celli (dal 21’ st Pelosi), Centra (dal 1’ st Ambrosini), Coiro, Saputo (dal 29’ st Bocanelli).

A disposizione: De Luca.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: Riccardo D’Innocenzo sezione di Ciampino.

Marcatori: 6’ st De Campos (Frosinone), 13’ st Saputo (Frosinone), 18’ st Curcio (Frosinone).

Note: recupero: 0’ pt e 4’ st.

ROMA – Così come il match d’andata, il Frosinone guidato da mister Broccolato passeggia 0-3 sul Giardinetti e mantiene a distanza la Vigor Perconti dal 2° posto. Vittoria che porta i giallazzurri a quota 43 punti in 17 gare disputate e mette in evidenza la seconda miglior difesa e il secondo miglior attacco del campionato regionale d’eccellenza, girone B. Il Giardinetti invece viene raggiunto a quota 30 dal Savio e vede avvicinarsi minacciosamente anche Ceprano, Lodigiani e Urbetevere. La gara disputata nel centro sportivo “Sbardella” ha avuto un inizio con ritmi lenti, un primo tempo caratterizzato da una fase di studio con le due compagini che non hanno attaccato con determinazione.

Nella ripresa però cambia tutto, ma soprattutto il Frosinone, perché al 6’ minuto sblocca la gara e passa in vantaggio con un gol messo a segno da De Campos. Al 13’ minuto i giallazzurri raddoppiano con Saputo e chiudono virtualmente i giochi. 5 minuti dopo il gol del raddoppio arriva anche il tris firmato da Curcio che porta il risultato sul definitivo 0-3.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio