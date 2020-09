 SALVI: “RIPARTIAMO CON GRANDE ENTUSIASMO, IL PASSATO E’ ALLE SPALLE”

FROSINONE – E’ Salvi il giocatore scelto per l’intervista di finale gara. Buona la sua prestazione, come peraltro dell’intera squadra.

Dopo aver concluso la scorsa stagione con una delusione, con che spirito affrontate la prossima e qual è l’obiettivo che vi siete prefissati?

“Abbiamo finito con una delusione ma quella è un capitolo chiuso e così ripartiamo con un grande entusiasmo ed una grande voglia per cercare di raggiungere l’obiettivo finale”.

Credi che la prossima serie B abbia un livello di difficoltà più elevato della scorsa in virtù delle tre retrocesse dalla A e delle 4 promosse dalla C?

“Sembrerebbe un po’ più complicata ma alla fine è il campo che decide come sempre”.

Tra i diversi giovani aggregati alla rosa, chi ti ha impressionato maggiormente?

“Sono tanti i giovani buoni che possono darci una mano. Tra loro comprendo anche Tribuzzi ed Errico se si calano nella giusta realtà”.

Sei uno dei più esperti in una squadra che sta inserendo diversi giovani in rosa. Che consigli stai dando a Ghazoini?

“Sicuramente a tutti giovani e non solo a Ghazoini dico di lavorare duro, mantenere i piedi per terra perché con il sacrificio e il lavoro si va lontano”.

E’ sembrato un Frosinone in crescita con la Lazio. Come giudichi questo avvio di preparazione per te e per i tuoi compagni?

“Abbiamo fatto meglio con la Lazio a tratti, siamo riusciti a tenere di più il palleggio. Poi è chiaro che ci manca un po’ di condizione in più perché comunque non stiamo lavorando da tanti giorni. Ma abbiamo davanti tutta una settimana di allenamenti e per mettere benzina nelle gambe”.