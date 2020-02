 SETTORE GIOVANILE E FEMMINILE, IL WEEKEND DI GARE

La 15.a giornata del campionato Primavera 2 è terminata con il pirotecnico pareggio tra Livorno e Frosinone. Questo fine settimana i ragazzi guidati da Mister Marsella dovranno fare i conti con il Perugia, compagine che attualmente ricopre il 6° posto in classifica ed ha un solo punto in più del Frosinone.

I classe 2003 devono ripartire per riscattare il pareggio beffardo del match contro il Crotone. La gara contro l’Ascoli è l’occasione giusta.

Gli Under 16 e gli Under 15 saranno impegnati nella difficile trasferta di Ascoli Piceno: i 2004, noni in classifica, dopo la sconfitta con il Crotone devono provare a portare a casa i 3 punti contro la decima della classe; i 2005 hanno riagguantato il primo posto ed affronteranno l’Ascoli. I bianconeri la scorsa giornata hanno scontato un turno di riposo.

Il Frosinone Under 14 di mister Broccolato sarà ospite del Savio, compagine che ha totalizzato 30 punti ed ha la terza miglior difesa del campionato.

Sfida lontano dalle mura amiche anche per gli Under 13 di Di Palma che affronteranno la Romulea.

Le ragazze iscritte al campionato d’eccellenza ospiteranno la Lazio femminile alle ore 11:00 di domenica. Le Under 17 attenderanno il Pescara a Corso Lazio. Turno di riposo per le Under 15.

PRIMAVERA – 15.a giornata

Sabato 8 febbraio alle ore 14:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Perugia

UNDER 17 – 18.a giornata

Domenica 9 febbraio alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Ascoli

UNDER 16 – 18.a giornata

Domenica 9 febbraio alle ore 14:00 – Ascoli Piceno

Ascoli – FROSINONE

UNDER 15 – 18.a giornata

Domenica 9 febbraio alle ore 12:00 – Ascoli Piceno

Ascoli – FROSINONE

UNDER 14 – 18.a giornata

Sabato 8 febbraio alle ore 15:00 – Roma

Savio – FROSINONE

UNDER 13 – 18.a giornata

Sabato 8 febbraio alle ore 15:00 – Roma

Romulea – FROSINONE

ECCELLENZA FEMMINILE – 15.a giornata

Domenica 9 febbraio alle ore 11:00 – Corso Lazio (FR)

FROSINONE – Lazio

UNDER 17 FEMMINILE – 10.a giornata

Domenica 9 febbraio alle ore 15:00 – Corso Lazio (FR)

FROSINONE – Pescara

UNDER 15 FEMMINILE

Riposo

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio